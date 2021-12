BaianaSystem vence melhor álbum de rock em português no Grammy Latino; confira os ganhadores

A 20ª edição do Grammy Latino aconteceu na noite desta quinta-feira, 14, em Las Vegas, no Estados Unidos. Ricky Martin e as atrizes Roselyn Sánchez e Paz Vega apresentaram a cerimônia de premiação aos grandes artistas sul-americanos. Com a apresentação de Anitta, cantando La Vida Es Un Carnaval, o Grammy Latino 2019 trouxe surpresas para o mundo da música. E uma delas foi a premiação da banda BaianaSystem, que conquistou o prêmio na categoria de Melhor álbum de rock em português, com o disco 'O Futuro Não Demora'.

O grupo superou a concorência dos albúns 'Matriz', de Pitty, 'Vulcão', do The Baggios, 'O Céu Sobre a Cabeça', de Chal, e 'Goela Abaixo' de Liniker e os Caramelows

O grande destaque da noite foi a espanhola Rosalía, que saiu com principal prêmio, o de melhor álbum. "Eu juro por Deus que não esperava por isso. Muito obrigada a todos que apoiam minha música", disse a cantora ao receber a última homenagem da noite. Entre os brasileiros concorrendo em diversas categorias, estavam Anitta, Tiago Iorc, Criolo, Nego do Borel, o pianista André Marques e o trio instrumental formado por Edu Ribeiro, Fábio Peron e Toninho Ferragutti. Porém os artistas do Brasil não emplacaram nenhuma premiação em categorias gerais, faturando apenas os prêmios exclusivos para o idioma.

Os indicados ao Grammy Latino são selecionados pelo voto de criadores de música de todo mundo, que integram a Academia Latina de Gravação, entre artistas, compositores, músicos e produtores, que escolheram entre cerca de 15.500 inscrições para 50 categorias. Uma rodada final de votação se inicia no dia 3 de outubro. Confira a lista dos principais prêmios:

