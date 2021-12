BaianaSystem se apresenta no Pelourinho nesta quinta

A banda BaianaSystem, comandada pelo vocalista Russo Passapusso, retorna a Salvador na noite desta quinta-feira, 20, a partir das 21h, com apresentação no Largo Tereza Batista, no Pelourinho.

Para a noite, mesmo com o tempo ruim, Russo promete um show com um repertório recheado de sucessos do seu último disco "Duas Cidades" e traz como convidado especial o mestre repentista Bule Bule.

Os ingressos para o evento custam R$ 44 e podem ser adquiridos no local.

