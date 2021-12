BaianaSystem recebe Ministereo Público em show no Pelô

A banda BaianaSystem vai receber o Ministereo Público no show que fará neste sábado, 25, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, às 21 horas. Os ingressos custam R$ 20

O sound system Ministereo Público leva para o evento a influência da música jamaicana, que também está presente na música do Baiana.

Mais informações pelo telefone: 4003-1212.

