BaianaSystem realiza show no Pelourinho

A banda BaianaSystem, que mistura rap, dub e guitarra baiana, se apresenta nesta sexta-feira, 21, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 21h.

No repertório do show, as músicas Calundu e Terapia, presentes no recém-lançado EP Pirata, além de Jah Jah Revolta e Da Calçada pro Lobato.

Os ingressos custam R$ 20.

