A banda BaianaSystem, comandada pelo vocalista Russo Passapusso, resolveu dar de presente aos seus fãs, na manhã desta quarta-feira, 2, o lançamento do single "Invisível" com direito a clipe. A música faz referência à segregação das classes sociais (tema bastante abordado pelo grupo).

Com roteiro e direção de Filipe Cartaxo, o clipe foi gravado no bairro do Dois de Julho, em Salvador, e conta com participação do rapper BNegão.

A faixa "Invisível" chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 3.

Da Redação BaianaSystem lança 'Invisível' e divulga clipe inédito; assista

adblock ativo