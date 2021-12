BaianaSystem e Pabllo Vittar dizem #EleNão durante Prêmio Multishow

O grupo BaianaSystem e a cantora Pabllo Vittar se posicionaram contra o candidato à presidência da República Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira, 25, durante o Prêmio Multishow, e lembraram da campanha #EleNão.

O primeiro #EleNão da noite partiu de Pabllo Vittar e do público do prêmio, após o presidente da Som Livre defender a cantora Marília Mendonça, que foi atacada nas redes sociais por se posicionar contra o candidato.

Já o vocalista da BaianaSystem, Russo Passapusso, lembrou a ex-vereadora Marielle Franco, cujo assassinato no Rio de Janeiro completou seis meses. Após soltar o "Marielle, presente", Russo também conclamou a plateia a aderir à campanha #EleNão.

Vestida de anjo, Pabllo Vittar gritou #EleNão junto com o público

Outros artistas também se posicionaram politicamente durante a entrega do prêmio, entre eles Luan Santana, vencedor na categoria de Melhor Cantor, que lembrou da Ditadura em seu discurso no palco.

Já a cantora Anitta, que pela primeira vez integrou o time de apresentadoras do Prêmio MUltishow, já havia divulgado um vídeo em seu perfil no Instagram aderindo à campanha contra Bolsonaro após ser desafiada pela cantora Daniela Mercury. A funkeira também desafiou as cantoras Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Preta Gil a fazerem o mesmo.

