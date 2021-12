BaianaSystem e Nação Zumbi lançam 'Alfazema'; ouça

Assim como no ano passado, quando lançou "Invisível" no dia 2 de fevereiro, em 2018 a BaianaSystem decidiu repetir a mesma ideia. Juntamente com os músicos do Nação Zumbi, Russo Passapusso lançou nesta sexta-feira, 2, o single "Alfazema". A canção aborda as celebrações feitas à Rainha das Águas, além de marcar o início do Carnaval da banda.

O encontro entre os dois grupos já era uma vontade antiga, tanto dos fãs quanto dos próprios músicos. O título "Alfazema" faz referência ao aroma da lavanda, popularizado nas festas de ruas e no período de Carnaval. A faixa está disponível em todas as plataformas de música.

Capa do single "Alfazema" (Foto: Divulgação)

