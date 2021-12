BaianaSystem e mestre Lourimbau tocam juntos no Pelô nesta sexta

Reconhecido por ressignificar o uso do berimbau na música popular, Lucival Santos Araújo é um músico, cantor, compositor e artesão baiano mais conhecido como mestre Lourimbau. Em 8 de dezembro deste ano, o artista completa 70 anos, mas a comemoração vai ser antecipada. Nesta sexta-feira, 13, ele se apresenta com a banda BaianaSystem no Largo Tereza Batista, às 20h.

A ideia do show surgiu da relação de longa data entre mestre Lourimbau e a BaianaSystem. Os artistas já dividiram o palco várias vezes, como em 2011, na Caixa Cultural, e em 2015, no Pelourinho, além de trabalharem juntos na trilha sonora do filme Trampolim do Forte e em músicas como Melô do Centro da Terra.

"A gente se deu conta de que, neste ano, Lourimbau está fazendo 70 anos, que é uma data emblemática, e percebemos que esse era o momento de estar junto dele de novo", diz Roberto Barreto, guitarrista da BaianaSystem. "É um privilégio estar ali com ele, vendo a relação dele com a música e com os instrumentos. É essa relação com ele que tem alimentado a nossa música", ressalta Roberto.

A admiração entre os artistas é mútua, o que fortalece a relação pessoal entre eles e, consequentemente, o trabalho de ambos. "Eles (integrantes da BaianaSystem) me ensinam, eu acompanho eles e eles me acompanham", conta Lourimbau.

Intitulado de Lourimbau 70 – BaianaSystem, o show começa com uma apresentação solo de mestre Lourimbau, que, ao longo da noite, encontra o som inconfundível da BaianaSystem. A junção perfeita entre o som tradicional de um dos mais tradicionais instrumentos percussivos com a irreverência da batida eletrônica.

"O show traz um diálogo da guitarra baiana com o berimbau, que a gente vai explorar ali com ele", diz Roberto Barreto.

Lourimbau tem também um pouco de samba na sua forma de cantar, apesar de o berimbau remeter a outro tipo de coisa. Mas eu acho que ele consegue tirar o berimbau desse lugar mais folclórico e levar para uma coisa mais universal", avalia.

Para o encontro, Lourimbau leva sua família de cinco berimbaus, todos fabricados pelo próprio artista e que são chamados carinhosamente de Viola, Violinha, Gunga, Berra Bói e Uruçuca.

"Eu faço porque eu gosto não só de tocar, mas de fazer", conta o artesão, que produziu todos os berimbaus de sua carreira. "Berimbau é arte, é cultura", diz.

Quem estiver interessado poderá comprar, no próprio local do show, tanto o CD de Lourimbau quanto os berimbaus feitos por ele.

Lourimbau completa 70 anos em 8 de dezembro | Foto: Divulgação

Amuleto

Além da homenagem aos 70 anos de Lourimbau, o show ainda marca o retorno da BaianaSystem ao Pelourinho, onde o grupo não se apresenta desde fevereiro, quando lotou as ladeiras do Centro Histórico durante o Carnaval.

"A gente tem sempre essa vontade de estar lá porque é a nossa casa e a gente se sente muito à vontade. Quando a gente viu que este ano Lourimbau faz 70 anos, vimos que era o melhor momento para fazer uma homenagem a sua vida e obra e fazer um retorno ao Pelourinho", diz Roberto Barreto.

A apresentação precede a turnê internacional do grupo, que segue este mês para participar de festivais em Portugal e na Espanha, além de realizar shows em Londres e em Nova York. "Esses festivais são uma oportunidade de perceber como as pessoas reagem à música que a gente está fazendo e como é o entendimento delas da nossa cultura", conta Roberto Barreto.

Para a banda, apresentar-se no Centro Histórico de Salvador antes dessas viagens é uma espécie de amuleto da sorte para o grupo, o que sempre acontecia nas primeiras turnês da banda. "Isso nos alimenta com a energia primordial do Pelourinho", afirma Roberto.

>> Lourimbau 70 – BaianaSystem / Largo Tereza Batista – Rua Gregório de Mattos, 6, Pelourinho, Centro Histórico / Sexta, 13, às 20h / R$ 60 e R$ 30

