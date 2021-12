BaianaSystem dá início ao Baile Playsom

O grupo BaianaSystem leva a primeira edição do seu Baile Playsom para o Barra Hall, nesta sexta-feira, 17, às 22h. A festa vai contar também com show da rapper brasiliense Flora Matos. Com um conceito urbano e eletrônico, o baile reúne ainda os DJs João Meirelles e Mahal Pitta e o projeto ÀTTØØXXÁ, do DJ Rafa Dias, que traz a música baiana para as pistas, sem perder suas peculiaridades de dança, ritmos, identidade e estilo.



No repertório, o BaianaSystem vai apresentar sucessos como "Playsom", "Terapia", "Jah Jah Revolta" e outras músicas conhecidas do público. Os ingressos estão à venda na TicketMix e custam R$ 45 (preço único).

