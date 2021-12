BaianaSystem comanda baile de pré-carnaval neste sábado

O grupo BaianaSystem camandará o Baile Arapuca neste sábado, 23, na Área Verde do Othon, na Ondina, em Salvador. A festa de pré-carnaval começa no fim da tarde com a apresenatção do soundsystem do MiniStereo Público, que terá a aparelhagem de som de frente para o mar durante o pôr do sol.

A festa contará com músicas do repertório do novo disco, lançado na última sexta, 15. A banda convidou vários parceiros: o amigo de longa data BNegão, o rapper Vandal e a cantora Larissa Luz.

Pela primeira vez na capital baiana, o Tropkillaz, conhecido por produções de Karol Conka, Diplo e Billy Idol, participa do show e faz um DJ set no encerramento do baile.

Além dos ingressos convencionais, o BaianaSystem disponibilizou o 'Ingresso Benfeitor', com o preço da meia-entrada + R$ 5, valor adicional que será revertido integralmente para a campanha “Não é Não”, contra o assédio no carnaval.

