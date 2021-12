Baiana System e Scambo se apresentam neste sábado

Para a alegria dos fãs, as bandas BaianaSystem e Scambo se apesentam no Armazém Vilas, em Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas (Região Metropilitana de Salvador), neste sábado, às 22h.

No repertório, a Scambo - que ganhou repercussão nacional após sua participação no programa "SuperStar", da Globo - traz sucessos como "Sol de Ninguém", "A carne dos Deuses" e "Roda Gigante". Já a Baiana System promete animar a galera com canções como "Playsom", "Terapia" e "Jah Jah Revolta".



Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 120 e podem ser adquiridas na casa de shows onde acontece o evento, ou nos balcões de vendas da Ticketmix.

