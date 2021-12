Baiana Ju Moraes se apresenta em festival na Rússia

A baiana Ju Moraes acaba de confirmar na agenda uma participação no "Usadba Jazz Festival", em São Petersburgo, na Rússia. Esta será a segunda apresentação da cantora, em menos de um ano, fora do Brasil.

O show de Ju Moraes promete levar um retrato geral do samba para as ruas do leste europeu. “A ansiedade está a mil! Estamos preparando um show lindo, tudo com muito cuidado e carinho. Vamos misturar samba, música baiana e eletrônica. Contando as horas para essa apresentação”, conta a sambista.

Usadba Jazz Festival​

O "Usadba Jazz" é o maior festival ao ar livre russo, que reúne jazz, funk, world music, jazz-rockm, blues e outros ritmos de música contemporânea. O evento ainda conta com parques infantis com trampolins, animadores, feiras e uma grande variedade de gastronomia.

