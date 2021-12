Bahia lidera indicações ao Prêmio da Música Brasileira

Dez artistas baianos disputam o Prêmio da Música Brasileira, um dos mais importantes do país, no dia 14 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

As cantoras Simone (5), Rosa Passos (1) e Maria Bethânia (6) disputam o título de melhor cantora. Recanto - Ao Vivo, de Gal Costa (3), está no páreo pelo prêmio de melhor álbum pop/rock, enquanto Moreno Veloso (7) concorre como produtor pelo mesmo CD.

Gal foi indicada ainda a melhor cantora de pop/rock. e Riachão (4) ganha, aos 92 anos, reconhecimento nacional pelo álbum Mundão de Ouro, indicado a melhor cantor de samba. Categoria em que concorre também Marienne de Castro (8), como melhor cantora pelo álbum Um Ser de Luz - Clara Nunes.

Mas a boa surpresa foi a indicação de Lazzo Matumbi (2) a melhor cantor pelo disco homônimo. A banda Cheiro de Amor, ainda com Alinne Rosa, concorre a melhor grupo.

Para fechar a safra baiana tem ainda Dorival Caymmi, pelo álbum dos filhos Nana, Dori e Danilo, que homenageia seu centenário.

