Bago de Jazz faz show gratuito na Estação da Lapa nesta quarta

O quinteto Bago de Jazz anima os usuários da Estação da Lapa nesta quarta-feira, 23, às 18h. A apresentação gratuita faz parte de um projeto do grupo, que também será realizado no dia 30 de janeiro. O show acontece no piso térreo do terminal.

Influenciado por diferentes matrizes musicais, o Bago de Jazz leva ao público um repertório autoral, além de clássicos da MPB e toda a vertente da música instrumental.

O nome do grupo, formado pelos músicos Alan Moraes, Gilberto Jr., Luciano Pinto, Márcio Wesley e Nivaldo, faz uma analogia ao modo de degustar a jaca, bago por bago, “assim como o jazz, que deve ser entendido como um todo pouco a pouco”.

