Baco Exu do blues leva grande prêmio internacional de entretenimento

O rapper baiano Baco Exu do Blues venceu o Grand Prix da categoria Entertainment for Music do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions 2019. O evento é considerado um dos mais importantes do mercado publicitário.

Bluesman, vídeo de Baco, divide a coroa com This is America, do estadunidense Childish Gambino. Concorriam ao prêmio, ainda, Apeshit, dos The Carters (Beyoncé e Jay-Z) e Oh Baby, do LCD Soundsystem.

Lançado em 2018, o clipe de Bluesman foi produzido em uma parceria entre a plataforma de música do festival Coala, Coala.lab, a AKQA e a produtora Stink.

Estadão Conteúdo

