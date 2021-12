Baco Exu do Blues divulga nova música e aclama artistas negros independentes no projeto “Bandele”

Tendo como premissa “Bandele”, que significa “nascidos longe de casa”, Baco Exu do Blues lança nesta sexta-feira, 20, seu mais novo single, “Tommie Smith”, fazendo referência ao lendário atleta de futebol americano que gerou polêmica ao ser o primeiro a cerrar o punho, saudando o povo preto, em cima do pódio.

A faixa faz parte do projeto “Bandele”, do selo 999, que conta também com singles de artistas independentes como Celo Dut, Dactes, Maya, Vírus e Young Piva, sendo a maioria deles soteropolitanos. Em entrevista ao Portal A TARDE, Baco afirmou que a ideia da 999 é ser um grande apanhado para artistas negros que estão começando, onde seja possível dar visibilidade e um lugar no mundo da música.

“Acho que quando cheguei na cena, o fato de eu continuar independente foi achar que não entendiam o que eu fazia e a forma que eu trabalhava. Apesar de boas propostas, sempre me questionei ‘será que as pessoas me entendem?’, ‘se eu fizesse isso será que daria certo?’. A 999 é esse lugar, uma fábrica de sonhos para essa galera que está começando de verdade, a maioria de Salvador, a gente podendo dar uma voz e espaço para eles”, afirmou o rapper.

Ele contou que foi proposital a escolha por lançar no mês de novembro, mês em que se celebra a Consciência Negra, marcado pelo dia 20, data em que morreu o líder quilombola brasileiro Zumbi dos Palmares. Como um selo de artistas 100% negro, Exu do Blues pontuou que a 999 não poderia deixar de fazer algo neste mês.

“A gente não sai lançando desenfreadamente as coisas. Os meninos estão há um tempo na 999 e a gente vai soltando as coisas no tempo que achamos certo. Mas, para esse momento preferimos sair um pouco do roteiro e apresentar todo mundo de vez, fazendo o que sabe fazer, no mês que é nosso, porque é importante a gente se firmar e mostrar que estamos aqui, pois várias pessoas vão fazer isso e de uma forma mercadológica, como se só se importasse com isso neste mês. A 999 trabalha isso todos os dias do ano”, declarou.

Enquanto artista negro e nordestino, para Baco, uma das maiores dificuldades que passou foi quando morava em Salvador e ouviu de um dos representantes de uma marca que gostariam muito de patrociná-lo, mas não poderia, pois ele não morava em São Paulo ou no Rio. De acordo com o rapper, a fala cancelou completamente o interesse em ser representante da empresa.

“Pra mim, é uma conquista muito grande ter encontrado parceiros como a Altafonte e a Puma, pois além de fecharem comigo e me apoiarem e abraçarem meus artistas, que está começando, moram em Salvador, a maioria. Então ver que consegui encontrar marcas que não pensam dessa forma e se movimentaram para conseguir nos ajudar a realizar o trabalho em Salvador, para mim é uma conquista muito grande”, revelou.

Ele ainda fez uma crítica à nova geração de artistas do rap soteropolitano. “Não generalizando, mas falando mais sobre essa nova geração de artistas do rap soteropolitano, acho muito doido que existe uma cobrança sobre estar presente no cenário nacional e quando você vê artistas que sempre fizeram parte da cena de Salvador, como Dactes, que sempre esteve presente fazendo beat para todo mundo que você imaginar, como Vírus, que desde a época que eu batalhava via Vírus moleque nos eventos. Você vê que a galera da cena de fora está apoiando mais os moleques do que a galera de dentro”, criticou, pontuando que é estranho o “senso de colonizado que a cena de Salvador tem”.

“Para mim é muito estranho esse senso de colonizado que Salvador tem. Muito se fala sobre querer que a cena cresça, que os artistas estourem, ou saiam para o cenário nacional, mas quando acontece a galera esquece de empurrar para frente. E não estou falando do público, falo da cena de um modo geral, dessa nova safra de Mc’s”, completou.

Assista abaixo o clipe de “Tommie Smith”:

Ashley Malia Baco Exu do Blues divulga nova música e aclama artistas negros independentes no projeto “Bandele”

