Backstreet Boys vai fazer show em 5 cidades brasileiras

Os fãs do grupo Backstreet Boys podem comemorar. A boyband - nem tão boy assim hoje em dia - vai se apresentar no Brasil em cinco cidades, em junho: Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O anúncio foi feito pela Time For Fun nesta quarta-feira, 25, no Twitter: "Eles estão de volta na formação original! @backstreetboys no Brasil \o/! #BackstreetArmyinBrazil".

A primeira cidade a receber o grupo é Recife (6 de junho), seguido por Belo Horizonte (9), Rio de Janeiro (11), São Paulo (12) e Porto Alegre (14). A venda para os fã-clubes começa entre 12 e 15 de março, para quem é do Rio de Janeiro e São Paulo. Os fãs-clubes dos shows nas outras cidades começam de 19 a 22 de março. Em todas as cidades, a venda para o público em geral começa em 23 de março.

Os ingressos variam de R$ 150 a R$ 600

adblock ativo