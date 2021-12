A cantora Baby do Brasil se apresenta em Salvador no dia 16 de fevereiro, ás 21h. O show que será realizado no Teatro Castro Alves, traz a nova turnê "Música Extravagante" lançada recentemente.

No palco, a artista irá mostrar para o público as três músicas inéditas do seu novo CD e os grandes sucessos de sua carreira solo, como "Sem pecado e sem Juízo" (Baby e Pepeu), "Menino do Rio" (Caetano Veloso) e com os Novos Baianos como "A menina dança" (Moraes e Galvão), dentre outros.

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do TCA, SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido.

adblock ativo