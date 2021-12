Baby do Brasil promete ousadia e improvisos para show na Concha Acústica

“Minha motivação para este show é a de criar, é a de experimentar, de ter liberdade maior de agir com meus músicos. Como eu tenho no meu canto esta ousadia de improvisar com as guitarras, resolvi que eu vou ser tão instrumento quanto os instrumentos”.

A afirmação é de Baby do Brasil, sobre o show que será apresentado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), sábado, a partir das 19 horas.

Transbordando entusiasmo, a cantora e compositora destaca que “este show, Baby do Brasil Experience, tem grande influência de Jimi Hendrix, de Pepeu Gomes e dos guitarristas que foram muito presentes ao longo da minha carreira”.

O público então que se prepare, porque Baby quer mesmo ousar, se arriscar, se aventurar, se atrever a trilhar novos caminhos sem aviso prévio: “Vou cantar, por exemplo, Menino do Rio (Caetano Veloso). Se eu sentir que tenho que ir pra outro caminho musical , a banda, que é virtuosa, tem que me seguir. Mas são afinados”, realça.

Sucessos e inéditas

E quem integra a banda que não se furta a mais este desafio de Baby? As “feras” são Frank Solari e Gui Schwab, na guitarra dupla, Jorginho Gomes, na bateria, André Gomes, no baixo, David Feldman, nos teclados, e Marcos Suzano, na percussão. O show tem participação especial do músico e compositor Pepeu Gomes e, como convidado, Quabales.

No repertório não faltam sucessos, como Sem Pecado e Sem Juízo (Baby e Pepeu), Cósmica (Baby), Telúrica (Baby e Jorginho Gomes) e músicas como Brasileirinho (Waldir Azevedo e Pereira da Costa), a já citada Menino do Rio e Todo Dia Era Dia de Índio (Jorge Benjor).

A intérprete anuncia como novidades do show duas músicas inéditas: Eu Vou dizer que Sim (Baby) e Estou te Namorando (Marivaldo dos Santos, do Stomp), uma versão especial que ele fez para Summertime, de George Gershwin, grande sucesso na voz de Janis Joplin. O repertório ainda inclui Is This Love , de Bob Marley, e Stand by me, de John Lennon. A canção Desafinado (Tom Jobim e Newton Mendonça) não fica de fora.

Em tempo: Baby anuncia que em março de 2018 lançará novo CD com as duas músicas inéditas, que já podem ser conferidas em plataforma digital.

Oxigênio na veia

No Sheraton da Bahia Hotel (Campo Grande), onde concedeu entrevistas individuais à imprensa, a cantora, que não perdeu o jeito de menina rebelde, exibiu bom humor e não se furtou a falar de temas como a boa forma física, sexo e espiritualidade.

Sobre à tão propagada vitalidade, ela afirma: “Tem a ver com meu lado espiritual, minha sintonia com Deus”, e destaca que a boa saúde mental está ligada a sentimentos “como perdão, amor e misericórdia”.

Em todo caso, Baby não dispensa as vitaminas (é adepta da terapia bio-ortomolecular) e consome o equivalente a cerca de 10 a 15 cápsulas diárias, além de oxigênio ativo e ozônio nas veias, minerais, entre outros procedimentos.

“Arrebatamento”

Ela conta que a vida mudou em maio de 1999, “quando tive um arrebatamento e vi Jesus Cristo com olhos puros de menino”. Mesmo “não sendo condenado por Deus”, Baby afirma que está “há 18 anos sem sexo”.

E explica que, para ela, que tem papéis espirituais como a desobsessão, é necessário certos cuidados com a transferência de espírito, o que, segundo ela, “acontece no orgasmo”.

É a nossa Baby, que desde a década de 1970, arrebata os fãs.

