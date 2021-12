Baby do Brasil faz show na Concha e convida Caetano Veloso

A cantora Baby do Brasil vai apresentar na capital baiana o show "Sucessos", que relembra canções que marcaram a carreira dela como "Cósmia", "Tudo Azul", Todo Dia Era Dia de Índio e "Menino do Rio", esta última composta por Caetano Veloso, que será o convidado especial de Baby. O show será no domingo, 9, às 19h30, na Concha Acústica do TCA.

Algumas canções terão novos arranjos, enquanto outras ganham versões próximas às originais. A direção do espetáculo é de Pedro Baby, filho da cantora, responsável também pela volta de Baby aos palcos. "Uma vez Gal comentou que cantar, com o filho tocando, deveria ser o maior prazer na vida de uma mãe. Depois disso me tornei capaz e hoje poder dar esse suporte a ela, me deixa muito feliz", diz Pedro.

