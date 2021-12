Baby do Brasil faz show na Concha Acústica com participação de Pepeu Gomes

A cantora Baby do Brasil retorna a Salvador no próximo sábado, 4, para apresentar a turnê Baby do Brasil Experience. O show acontece a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e contará com a participação especial de Pepeu Gomes. Os ingressos variam de R$ 40 (plateia meia) a R$ 160 (camarote inteira) e estão à venda na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

No palco, Baby apresenta um repertório com músicas autorais e de outros compositores como Caetano Veloso e Jorge Ben Jor, como "Sem Pecado e Sem Juízo”, “Cósmica”, “Telúrica”, "Brasileirinho", “Menino do Rio”, “Todo Dia Era Dia de Índio” e "A menina dança”.

A cantora se apresenta com sua nova banda, que traz nomes de peso como Frank Solari e Gui Schwab na guitarra, Jorginho Gomes na bateria, André Gomes no baixo, David Feldman nos teclados e Marcos Suzano na percussão.

Baby ganhou notoriedade nacional e internacional na década de 1970 com o grupo Novos Baianos - uma das maiores influências da MPB, fundado por ela, Moraes Moreira, Galvão, Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes. Juntos fizeram o álbum “Acabou Chorare”, eleito pela revista “Rolling Stone Brasil" como "o maior álbum de música brasileira de todos os tempos". Baby permaneceu no grupo até 1978 e depois seguiu com carreira solo.

