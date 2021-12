Baby Consuelo canta para celebrar seus 60 anos

A cantora Baby Consuelo subiu ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), neste domingo, dia 9, para um show em comemoração aos seus 60 anos de vida. O evento, produzido por Pedro Baby, filho da cantora e que também tocou guitarra durante o espetáculo, contou com a presença de Caetano Veloso, que fez uma participação especial, dividindo os vocais com a ex-integrante do emblemático grupo Novos Baianos. Outro ex-membro do grupo, Galvão, assistiu à apresentação da artista e foi homenageado por Caetano durante o show. Baby relembrou antigos sucessos do grupo e também da carreira solo.

adblock ativo