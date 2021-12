Babuca em nova temporada no Sesi

Todas as sextas-feiras do mês de janeiro, às 20 horas, o cantor e compositor Babuca se apresenta no palco do Teatro Sesi (Rio Vermelho) com seu show Gabinete de Curiosidades. O repertório é composto por canções autorais e versões de outros artistas, como Flutuando, de Aderbal Duarte, e Angela, de Tom Jobim. Dentre os convidados da noite, Babuca receberá a cantora Manuela Rodrigues, o compositor Borega (Matita Perê), e o trompetista Joatan Nascimento. Os ingressos custam R$ 20 (inteira).

adblock ativo