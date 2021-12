Babado Novo realiza show em prol do GACC Salvador

A banda Babado Novo realiza show com o propósito de angariar fundos para o Grupo de Apoio a Criança com Câncer (GACC) no dia 21 de agosto no bar e restaurante Zen, no Rio Vermelho em Salvador. A vocalista da banda, Mari Antunes, foi eleita em 2013, pelo grupo e o Instituto Ronald McDonald, como Mc Amiga. A empresa de fast food é responsável pela campanha anual Mc dia Feliz.

A renda do show vai beneficiar as ações de combate ao câncer infanto-juvenil do GACC e do Hospital Martagão Gesteira. O dinheiro vai ajudar na implantação de um método de terapia, a Inclusão Digital, além da compra de equipamentos para o hospital.

adblock ativo