Babado Novo comanda festa para Iemanjá

A Babado Novo vai celebrar o Dia de Iemanjá nesta segunda-feira, 2, a partir das 11h, no Pink Elephant, no Rio Vermelho. O público vai poder conferir a "Rainha do Mar", evento que vai contar com estrutura de open bar e feijoada.

A partir das 11h, o público vai poder comer a feijoada. A festa com a Babado Novo começa a partir das 15h30. Erikka Rodrigues, de Faz Cara de Rica, da novela Império, também vai participar da festa. Os ingressos custam R$ 70.

