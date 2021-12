Baba, maior sucesso de Kelly Key, vai ganhar nova versão

Após alguns anos afastada do cenário musical, a cantora Kelly Key está de volta e prometendo a releitura de uma das suas músicas mais famosas, 'Baba'. De acordo com informações do Uol, a artista está, atualmente, trabalhando no EP 'Do Jeito Delas', que tem participações de Cynthia Luz, Pocah e Preta Gil em três releituras de hits dela: 'É Ou Não Pra Chorar', 'Pegue e Puxe' e 'Só Quero Ficar'.

O sucesso 'Baba' não ficará de fora. Além disso, a cantora lançará em breve mais dois álbuns para completar a nova turnê. Segundo a artista, ela está aberta para hits internacionais, mas revelou que ainda não é o foco da carreira. Outra canção que fará parte do projeto é a aclamada 'Cachorrinho', inspirada em uma relação abusiva do passado.

