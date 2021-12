Avril Lavigne vai cancelar shows na Ásia por causa do coronavírus

A cantora canadense Avril Lavigne deve cancelar a turnê que faria no mês de abril, na Ásia, devido à epidemia do coronavírus na região. Ela se junta a artistas como Green Day e BTS, que também cancelaram apresentações no local por medo do coronavírus.

De acordo com informações do Uol, Avril Lavigne seguirá com a turnê ‘Head Above Water’ em países da Europa como Itália (que também passa por um momento de surto do coronavírus), Bélgica, França, Alemanha e Reino Unido, mas não fará shows na Ásia.

Na agenda da cantora, constam apresentações em locais como Xangai, Hong Kong e Taiwan, além de Tóquio e Filipinas, a partir de 23 de abril. A ideia é reprogramar as datas dos shows, que ao todo serão 12 apresentações canceladas.

