"Aviões Solidário" arrecada mais de 25 mil latas de leite

O projeto beneficente da banda Aviões do Forró, "Aviões Solidário", conseguiu arrecadar mais de 25 mil latas de leite com show realizado nesta quinta-feira, 2, no Estádio Antônio Carneiro (Carneirão), em Alagoinhas (a 107 quilômetros de Salvador). O evento agitou a cidade com as participações da cantora Alinne Rosa, das bandas Babado Novo, Torres da Lapa e Seu Maxixe, além do cantor Danniel Vieira.

As latas serão doadas à instituições e comunidades carentes do município, terra natal da cantora Solange Almeida. A festa também comemorou o 160º aniversário de emancipação política de Alagoinhas.

"De volta à terra"

Solange aproveitou a realização do evento na cidade para visitar amigos e parentes que residem por lá.

