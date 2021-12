Aviões do Forró grava novo DVD e se prepara para o São João

Para quem acessa o site da banda Aviões do Forró, a primeira coisa que aparece é uma lista com dois mil nomes. São os ganhadores de uma promoção que garante uma entrada para a Pool Party Aviões. O show acontece quinta-feira, em Fortaleza, sem venda de ingressos - completam a plateia mais mil convidados VIPs.



Xand Avião e Solange Almeida prometem uma apresentação com 90% de músicas inéditas, a bordo de um palco montado dentro da piscina de ondas do Beach Park. A escolha do cenário traz a banda de volta à cidade onde tudo começou, em 2002.



"Queríamos fazer uma pool party e o maior parque aquático da América Latina está em Fortaleza. Então foi uma feliz coincidência", conta Solange, que foi longe buscar inspiração. A dupla quer algo no nível das grandes baladas de Ibiza, Las Vegas e Caribe, para registrar no quarto DVD da banda.



Para dar conta da empreitada, entregaram a direção de vídeo a Joana Mazzucchelli, responsável por projetos bem-sucedidos da série MTV Acústico, além de produções audiovisuais de artistas como Ivete Sangalo, Pitty, Vanessa da Mata, Jota Quest, Luan Santana, Maria Gadu.



Pré-produção



É o prestígio da diretora que explica porque a empreitada está sendo realizada justamente no mês mais disputado do ano. "Era para termos gravado pelo menos um ano atrás, mas tivemos que esperar a agenda de Joana. Ela é a melhor", revela Xand.



O "aperreio" da pré-produção, feita em tempo recorde, incluiu apenas dois ensaios de estúdio em São Paulo. Ontem e hoje, outros dois ensaios gerais entraram na agenda. Amanhã, é o momento de checar os últimos ajustes, já no local do show.



A direção musical ficou sob a responsabilidade do produtor Dudu Borges (o mesmo do single Lei da Vida, que garantiu a presença da faixa entre as 100 da Billboard Mundial por três semanas). "De dez músicas que fazem sucesso no Brasil, sete foi ele quem gravou", calcula Xand. A direção geral será assinada pelo próprio empresário da banda, Carlos Aristides.



Bahia na agenda



Difícil é pensar nessa programação no mês em que o forró elétrico da banda invade as festas juninas e a média de shows chega a 30. Mais difícil é imaginar que já foi pior. "Este ano está até tranquilo. Já chegamos a fazer 42 shows nessa época, eram três apresentações por noite", revela Xand.



Desses shows, a maioria está na região Nordeste. Mais particularmente na Bahia, onde estão concentrados 60% dos compromissos da Aviões do Forró.



Senão, vejamos. Somente este mês, a banda é atração confirmada em festas em Ibicuí, Ipirá , Senhor do Bonfim e Porto Seguro. O itinerário segue, mês que vem, com Itiruçu, Conceição do Coité e Vitória da Conquista.



Mas julho começa com o Aviões Solidário, uma festa beneficente no estádio Carneirão, em Alagoinhas, terra-natal de Solange. "Vai ser uma festa linda, no feriado de Independência da Bahia e aniversário da minha cidade", convida a cantora.



Os ingressos serão trocados por cinco quilos de alimento não-perecível ou duas latas de leite em pó. "Os alimentos serão doados para instituições da cidade", garante a filha da terra.



Para quem quer ver a dupla em solo soteropolitano, a espera vai durar mais um pouco. A banda só volta a Salvador em agosto, para comandar o Aviões Privilege, no Gran Hotel Stella Maris.

