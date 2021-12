Aviões do Forró faz show solidário em Alagoinhas

A banda Aviões do Forró leva a segunda edição do "Aviões Solidário" para a cidade de Alagoinhas (a 107 quilômetros de Salvador), no próximo dia 2 de julho. O evento será realizado no Estádio Antônio Carneiro (Carneirão), a partir das 16h, e o acesso será permitido mediante a troca de duas latas de leite (por pessoa).

A festa vai celebrar o 160º aniversário de emancipação política do município e ainda contará com a apresentação de convidados especiais, entre eles, a cantora Alinne Rosa, as bandas Babado Novo, Torres da Lapa e Seu Maxixe, além do cantor Danniel Vieira, que já confirmou presença.

Os convites que dão acesso ao evento já começaram a ser trocados no Ginásio de Esportes Antônio Carlos Magalhães, em Alagoinhas.

Em pareceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), as latas de leite arrecadadas serão doadas para instituições de caridade.

adblock ativo