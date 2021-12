Aviões do Forró comanda a festa Melhor Forró do Mundo

A banda Aviões do Forró é um dos destaques da festa Melhor Forró do Mundo, que acontece sábado, 23 de março, no Wet´n Wild. A festa também terá as apresentações de Cavaleiros do Forró, Forró dos Plays, Forró do Muído, Cangaia de Jegue e Forrozão.

O Melhor Forró do Mundo acontecerá na Área Verde do Wet'n Wild e será dividido em dois espaços - pista e camarote open bar. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos nos postos da Ticketmix nos shoppings da cidade. O valor do primeiro lote está R$35 (pista) e R$130 (camarote).

