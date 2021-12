Ávine Vinny lança novo single com Dilsinho e libera álbum

Ganhando destaque no Brasil com o projeto 'Ávine em Sampa', Ávine Vinny divulgou nesta sexta-feira, 22, em todas as plataformas digitais, um álbum com 10 faixas, incluindo a inedita "Me Valoriza", com Dilsinho. A canção é quase uma conversa, em busca do reconhecimento da outra pessoa. A proposta da música é, justamente, mandar um recado para aqueles que precisam buscar a valorização.

Sete das dez músicas foram lançadas anteriormente, tendo sempre, pelo menos, uma música por mês. Além da nova faixa com Dilsinho, fazem parte do álbum as faixas "Vacilou Demais" e "Dona Encrenca e João Saudade". O repertório do projeto contou com músicas que valorizam o poder vocal de Ávine, passando pelas canções românticas, agregando também a batida e o clima para uma boa festa.

O DVD do projeto está disponível no canal do YouTube.

