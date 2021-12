Autores locais e estrangeiros encontram-se na Flica

João Ubaldo Ribeiro recusou convites para ir à Flica em suas três primeiras edições. Dizia que já estava velho para andar subindo e descendo em viagens. Durante o planejamento da edição deste ano, a organização resolveu fazer uma pegadinha com o escritor.

Os curadores aproveitaram que a Câmara de Vereadores pretendia lhe conceder o título de cidadão cachoeirano e entraram num acordo para que a comenda fosse entregue durante a Festa Literária Internacional de Cachoeira.

Ele topou. Mas, aí, foi o destino que acabou pregando uma peça e João Ubaldo morreu em julho, antes de poder desfrutar da dupla homenagem.

Entretanto, a obra do autor continuará ocupando lugar de destaque na programação. Está marcada para a noite de sábado a mesa Viva João Ubaldo Ribeiro, com Ana Maria Machado e Geraldo Carneiro.

"Além de amigos pessoais, ambos são grandes escritores. Se tivesse que escolher um momento imperdível da programação, arriscaria esse", diz Aurélio Schommer, um dos curadores da Flica.

Presenças suntuosas



Mas é ao filósofo lituano Leonidas Donskis que Schommer reserva o título de "presença mais suntuosa da festa". Conhecido por sua atuação política no Parlamento Europeu, Donskis é referência mundial quando o tema é direitos humanos e liberdade civil. Ele divide com o poeta e crítico Nelson Ascher a mesa A Tolerância aos Intolerantes, na noite de sexta-feira.

No mesmo dia, o dramaturgo romeno Matéi Visniec fala sobre Cortinas Abertas: Do palco aos Livros, ao lado do diretor baiano Marcio Meirelles. A programação de sexta-feira também inclui a mesa Recessos e Inspirações, que coloca o português Gonçalo M. Tavares em diálogo com a baiana Mariana Paiva.

O time de convidados estrangeiros inclui, ainda, o angolano Ondjaki, que debate com o brasileiro Dênisson Padilha Filho temas ligados à prosa de ficção. A mesa Entre Vielas e Assombros acontece no sábado.

Outro destaque da quarta edição da Flica é a primeira homenagem oficial a um escritor. A escolhida foi Mãe Stella de Oxóssi, que coordena a mesa Os Rastros de Antigos Laços, também no sábado, com mediação do historiador Jaime Sodré.

À festa literária somam-se festas no palco, com shows diários. "Procuramos privilegiar o Recôncavo, com artistas que não costumamos ver no circuito comercial", conta Sérgio Siqueira, curador musical.

Paralela à programação principal, a Fliquinha é dedicada às crianças. "Mesmo com tantas tentações tecnológicas para fugir da leitura, notamos que as crianças ainda têm um encantamento pela leitura", avalia Mira Silva, uma das curadoras da programação infantil, que inclui contação de histórias, oficinas e bate-papo com escritores.

