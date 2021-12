Autores do sucesso "Você Abusou" são homenageados no Pelô

A cantora Ana Paula Albuquerque apresenta neste sábado, 5, o projeto Kabuluêre, onde presta homenagem a dupla de compositores e intérpretes baianos Antônio Carlos e Jocáfi, autores de sucessos, especialmente nos anos 1970, como a canção "Você Abusou". A apresentação acontece no Largo Pedro Arcanjo, às 21 horas, com entrada franca.

Os homenageados estarão presentes ao show, que tem direção musical de Luiz Asa Branca, além da participação dos cantores Filipe Lorenzo, Gil Ferreira, Leandro Pessoa e Paula Campos.

Histórico - Antônio Carlos e Jocafi começaram a ganhar destaque em 1969, quando participou com a músca "Catendê" (parceria de Antônio Carlos, Jocafi com o poeta baiano Ildásio Tavares) do V Festival de Música Popular Brasileira", cantada pela também baiana Maria Creuza.

Nos anos 1970, lançaram diversos álbuns com sucessos gravados por cantoras como Maysa e Elis Regina, além de participar de diversas trilhas de novelas da TV Globo. Em 2011, o cantor Stevie Wonder chegou a cantar trechos de "Você Abusou", maior sucesso da dupla, durante sua apresentação no Festival Rock In Rio, no Rio de Janeiro.

Além da apresentação deste sábado no Pelourinho, o projeto Kabuluêre foi um dos aprovados no Carnaval Pipoca 2013 da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), o que deve render um show no Centro Histórico e um trio elétrico voltado para as canções da dupla baiana homenageada durante a folia na capital baiana.

adblock ativo