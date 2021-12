ÀTTØØXXÁ mistura afrofuturismo e cultura do paredão em novo clipe

Conectando diversos elementos da cultura africana e árabe, além de misturar referências da estética afrofuturista com a cultura do paredão – uma forte marca da vivência periférica na Bahia –, a banda ÀTTØØXXÁ divulgou nesta sexta-feira, 6, o clipe do recém-lançado single 'Faz a Egypsia (Are Baba)', em parceria com Helder O Biruta, cantor da banda A Invasão.

"O clipe vem de uma parceria, que meus parceiros me chamaram, e eu creio que seja a música do verão e pode ser a música do Carnaval. Estou com grandes expectativas no clipe lançado, e que o povo veja mais um trabalho nosso, a nossa obra de arte", afirmou O Biruta.

Com a proposta de trazer o single como aposta de hit para o Carnaval, a música carrega, segundo o guitarrista Chibatinha, referências da estética musical do Oriente Médio e da África Subsaariana, perceptível nas notas iniciais da canção.

Videoclipe traz referências da estética afrofuturista e, ao mesmo tempo, da cultura dos paredões | Foto: Lucas Raion | Divulgação

Trazendo a participação de artistas locais, como a cantora e dançarina Leo Kret, o coletivo Afrobapho e o grupo de dança Ballet Vip, o videoclipe foi idealizado pelo artista visual e diretor de arte Bruno Zambelli. De acordo com o diretor, o clipe carrega referências de culturas africanas, vinculadas à ideia de afrofuturismo, um movimento que mistura futurismo e ancestralidade negra.

"A música tem uma célula árabe, com instrumentos de percussão, que influenciaram a nossa música brasileira e baiana. A ideia é fazer essa combinação de referências, que causa uma sensação interessante das misturas que a gente vê na vida real mesmo. O visual do clipe traz, então, um mundo novo para um contexto regional e popular, que é o contexto da cultura do paredão”, explicou Zambelli, diretor e roteirista do clipe.

Assista abaixo o clipe de 'Faz a Egypsia (Are Baba)':

