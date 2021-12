A banda ÀTTØØXXÁ lançou na noite desta terça-feira, 12, o clipe "É Sim, De Verdade". O videoclipe foi gravado nas dunas de Diogo, no Litoral Norte da Bahia. A música é a primeira do disco LUV BOX, que está previsto para ser lançado no início do segundo semestre deste ano.

Este single permite mostrar o novo trabalho do grupo, que mostra uma abordagem do CD #BLVCKBVNG, que tinha no repertório o hit "Elas Gostam (Popa da Bunda)". Além de está presente no YouTube, a música pode ser escutada nas plataformas digitais: Spotify, Deezer e iTunes.

O objetivo do ÀTTØØXXÁ é compor o disco LUV BOX com canções e letras mais próximas do romantismo. "É Sim, De Verdade" e as demais músicas deste trabalho foram compostas por Raoni Knalha, vocalista da banda.

“Hoje em dia é muito difícil que as pessoas consigam falar abertamente dos seus sentimentos devido ao medo, insegurança e orgulho. Fica parecendo meio frágil ou até mesmo infeliz. Acredito que quando você também se ama, a partir daí as coisas vão se acertando, encontrando o ponto de equilíbrio, com confiança e diálogo entre amor antropomórfico e o surreal”, explica o cantor.

Da Redação ÀTTØØXXÁ lança clipe de "É Sim, De Verdade"; assista

adblock ativo