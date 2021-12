Àttøøxxá e Edson Gomes agitam programação do #vemprocentro neste domingo

A terceira edição do projeto #vemprocentro recebe, neste domingo, 27, shows gratuitos de artistas como Àttøøxxá, Edson Gomes, DJ Telefunksoul e muito mais. O agito acontece no bairro do Comércio, com entrada gratuita.

O evento conta com feira criativa, aulão de yoga, brechó, exposição e muita música. DJ Process Man, Restagate Blues e Cida Martinez comandam a programação musical na Praça da Inglaterra. Já no Palco Porto Salvador Eventos, na Av. da França, o DJ Telefunksoul se apresenta às 17h30, com o show de Edson Gomes e Isaac Gomes em seguida.

Os músicos do Àttøøxxá, por sua vez, finalizam a noite, com apresentação a partir das 20h30, convidando o público a 'meter dança' com a mistura de pagodão, música eletrônica, arrocha e outros ritmos. O show conta ainda com uma participação especial da cantora Nêssa.

A programação completa do projeto #vemprocentro está disponível no Site Oficial.

