Attooxxa leva energia do Bailaum BLVCK BVNG para live no YouTube nesta sexta-feira

Um dos grandes nomes da música baiana contemporânea, o grupo Attooxxa faz uma apresentação, nesta sexta-feira, 24, prometendo levar toda a energia do Bailaum BLVCK BVNG para o público, através de uma live. O show acontece às 20h, no canal do YouTube da banda.

Attooxxa lançou recentemente o single "Lokinho" | Arte: Bruno Zambelli | Divulgação

Além dos sucessos do grupo, que marcam o verão soteropolitano, como o hit “Popa da Bunda”, “Arebaba” e “Caixa Postal”, o Attooxxa também vai apresentar seu mais novo lançamento, “Lokinho”, divulgada recentemente nas redes sociais.

Assista aqui.

Banda lançou há uma semana o novo single, "Lokinho". Ouça abaixo:

