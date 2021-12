ÀTTOOXXÁ lança clipe de música inédita no Dia dos Namorados

O grupo ÀTTOOXXÁ aproveita o clima de romance do Dia dos Namorados e lança na próxima terça-feira, 12, o videoclipe da música inédita “É Sim, De Verdade”. Este é primeiro single do disco Luv Box, que será lançado somente no segundo semestre.

Gravado nas dunas de Diogo, no Litoral Norte da Bahia, o clipe estará disponível a partir de meio-dia, no canal do grupo no YouTube youtube.com/attooxxa e nas plataformas digitais (Spotify, Deezer e iTunes).

Desta vez, o ÀTTOOXXÁ apresenta um disco que fala de amor e relacionamentos, fugindo da produção feita para as pistas de dança, como o sucesso “Elas Gostam (Popa da Bunda)”, que estourou no Carnaval deste ano.

