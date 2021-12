ÀTTOOXXÁ faz show em estacionamento de shopping em Salvador

Os meninos do ÀTTOOXXÁ irão se apresentar no próximo domingo, 4, no estacionamento E do Shopping da Bahia, em Salvador. Além do grupo, o evento também contará com shows da banda Di Maré e do cantor Pedro Pondé.

Promovida pela OXE071, a festa terá 7h de duração e pick ups comandadas pelos Dj's Raiz e Telefunksoul. Na oportunidade, o ÀTTOOXXÁ promete embalar o público com o sucesso autoral "Elas Gostam (Popa da Bunda)", gravada em parceria com Márcio Victor, do Psirico, além de outros hits consagrados da banda.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos com preço promocional no site do Sympla por R$ 25 ou na bilheteria do evento, por R$ 35.

