Atrações do Réveillon de Salvador são divulgadas

A programação oficial do Réveillon Salvador 2017 foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 1º, pelo prefeito ACM Neto (DEM), durante uma coletiva de imprensa no Palácio Thomé de Souza. A festa ocorrerá entre os dias 28 de dezembro e 1° de janeiro na Praça Cayru, no bairro do Comércio.

Além de atrações como Wesley Safadão, Ivete Sangalo, Luan Santana, Anitta, Jorge e Mateus, O Rappa – que já tinham sido confirmadas em outra coletiva –, novos nomes foram incluídos na programação nesta quinta, como Thiaguinho, Lucas Lucco, Timbalada, Matheus e Kauan, Olodum, Alavontê, Dj Alok, Amanda Santiago e Avenida Se7e (veja lista completa abaixo).

Para o dia 1º, duas atrações ainda serão definidas. Uma se apresentará após a virada, que será anunciada nos próximos dias, e outra antes do show de Daniela Mercury, no primeiro dia de 2017, escolhida pelo público através do desafio “Você diz quem toca”, numa parceria com a Skol, patrocinadora do evento e do Carnaval. Os internautas poderão votar em uma das bandas integrantes do programa "Bolsa Estúdio da Skol".

Entre as participantes estão Skanibais, Dona Iracema, Caian, Prince Addamo, Isbela e Os Renomados, MC Cdoze, Lívia Mattos, Neila Kadhí e CDR Style. A votação será pela internet por meio do site oficial do Réveillon Salvador 2017. A banda que tiver mais curtidas fará parte da programação oficial da festa e tocará no palco principal.

De acordo com ACM Neto, neste ano, o evento contará com uma média de seis apresentações por dia. Serão mais de 50 horas de música, sendo que no dia 31 de dezembro, dia da virada, será oferecido no mínimo 12 horas de shows para o público.

>> Programação:

28 de dezembro (quarta-feira)

Alavontê

Anitta

Claudia Leitte

Bell Marques

Simone e Simaria

É o Tchan

29 de dezembro (quinta-feira)

Oito7Nove4

BaianaSystem

Aviões do Forró

O Rappa

Timbalada

Lucas Lucco

30 de dezembro (sexta-feira)

Duas Medidas

Matheus e Kauan

Jorge e Mateus

Ivete Sangalo

Thiaguinho

Dj Alok

31 de dezembro (sábado)

Amanda Santiago

Wesley Safadão

Natiruts

Saulo (virada)

Luan Santana

Psirico

Atração surpresa

1º de janeiro (domingo)

Banda escolhida por voto popular

Avenida Se7e

Olodum

Daniela Mercury

