Atrações do Bailão Guarajuba são divulgadas

Foram confirmadas as três atrações do evento 'Bailão Guarajuba' nesta terça-feira, 3, que acontecerá no de 4 de janeiro, a partir das 15h, em Guarajuba, no Litoral Baiano.

Parangolé, MC Rebecca e Jottapê farão parte da programação musical do evento que é parte do Guarajuba Musical Festival, que acontece em janeiro de 2020. Além das três atrações, também estarão presentes O Poeta, FP Trem Bala e Attoxxaa.

Os ingressos para o evento estão à venda nas lojas do Pida (Salvador Shopping e Piedade), Balcões de Ingressos dos principais shoppings da cidade e no site Sympla.

