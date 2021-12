Atrações da micareta de Feira de Santana são divulgadas oficialmente

Dona do título de Micareta mais antiga do Brasil, a folia momesca de Feira de Santana, que acontecerá entre os dias 19 e 22 de abril, divulgou as atrações que farão parte da festa este ano. Estão confirmadas as apresentações de nomes como Claudia Leitte, Bell Marques, Saulo, Tayrone, Pablo, Psirico, Cheiro de Amor, Timbalada, É o Tchan e Parangolé.

Após polêmicas envolvendo a Polícia Militar da cidade na edição do ano passado, o nome do cantor e vereador Igor Kannário (PHS) não aparece na lista de contratações da prefeitura.

Durante o anúncio das atrações, o prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM), confirmou que, assim como aconteceu em 2017, a festa será realizada com quase 100% das atrações contratadas pela prefeitura, com o objetivo de animar o folião pipoca.

Alterações

O prefeito salientou que os dias das atrações podem sofrer alterações e lembrou que no sábado e domingo a festa vai começar mais cedo. O encerramento da micareta, no domingo, deve ocorrer por volta da meia-noite, como aconteceu na edição do ano passado.

