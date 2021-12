Atrações culturais gratuitas marcam fim de semana no Pelô

Para divertir aqueles que ficarão na capital baiana durante o feriadão, o Centro de Culturas Populares e Identitárias apresentará diversas atrações culturais até este domingo, 9. O samba será um dos destaques do fim de semana, além da homenagem à diversidade de gêneros e identidades, com a Semana da Diversidade Cultural (11ª Parada Gay de Salvador).

No sábado, 11, o grupo Bom Balanço se apresentará no Largo Pedro Archanjo, a partir das 21 horas. "Mantemos a essência do grupo e montamos um repertório dedicado aos bons tempos, mesclado o samba com o sertanejo", afirma o vocalista Duller.

Ainda no sábado, Aloísio Menezes se apresentará, acompanhado do grupo Sangue Brasileiro, no Largo Quincas Berro D'Água, também a partir das 21 horas. "Preparei o repertório com o 'fino do samba' para tocar neste lugar que tanto admiro", afirma o cantor. No mesmo horário, no Largo Tereza Batista, a banda Soul Negro, que tem na sua raiz o reggae, irá fazer uma mistura criativa de ritmos como rock, funk e samba-rock. O grupo faz parte de uma nova geração de bandas que compõem a chamada Nova MPB.

Domingo - Já quem for ao Centro Histórico na manhã de domingo poderá conferir uma homenagem àqueles que praticam a capoeira. A partir das 8 horas começará o batizado com troca de graduação de mestres e professores. A abertura acontecerá em frente à Casa de Jorge Amado e de lá eles seguirão para o Largo Tereza Batista, onde as atividades se encerram às 17 horas.

A noite de domingo no Pelourinho será toda dedicada à Semana da Diversidade Cultural, organizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB-Ba). Além da organização da 11ª Parada Gay, que acontecerá no Campo Grande a partir das 10 horas, no Pelourinho será realizado o After Party. Os três largos (Pedro Archanjo, Quincas Berro D'Água e Tereza Batista) receberão atrações que defendem as causas LGBT, como a cantora Ludmila Anjos, Roseane Pinheiro, Mirela Bastos & Banda Menina Baiana, Aloísio Menezes e Viola de Doze.

