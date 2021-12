Atrações animam a torcida em jogos decisivos da Copa

Se a coisa já não vinha sendo fácil, agora o desafio é ainda maior. Entre esta sexta-feira, 4, e sábado, 5, as oito seleções que conseguiram chegar às quartas de final da Copa do Mundo se enfrentam em quatro jogos, todos pra deixar os amantes do futebol com os nervos à flor da pele.

Mas é claro que nenhuma partida deve balançar mais o coração do que o duelo entre Brasil e Colômbia, esta tarde. E, para equilibrar as emoções, nada melhor do que uma dose extra de descontração. Em Salvador, as bandas Cheiro de Amor e Olodum são os destaques da programação de festas relacionadas ao mundial.

Azul da sorte

"Estou muito ansiosa e feliz em poder participar. A expectativa é enorme", revela Vina Calmon, vocalista da Cheiro da Amor, que sobe ao palco da Fifa Fan Fest, no Farol da Barra, assim que o juiz apitar o final do jogo. Na bagagem, ela traz a experiência de outras duas apresentações em festas oficiais da Fifa, em Belo Horizonte e Manaus.

Ao longo de uma hora e meia, o público confere releituras de hits da banda, que aparecerão no repertório ao lado de novas composições, como "Jasmim", atual música de trabalho, já em execução nas rádios.

Vina, que promete estar vestida de azul, só espera que o clima pós-jogo seja mesmo de comemoração e não quer nem pensar na possibilidade de o Brasil perder a partida. "Tá amarrado, em nome de Jesus!", brinca. "Mas, mesmo na pior das hipóteses, vou estar ali para entreter as pessoas e fazer com que elas se divirtam".

Já João Jorge, presidente do Olodum, é pura confiança. "Não vai ser nada tão fácil, mas o Brasil vai passar pela Colômbia, pela semifinal, vai para a final e vai ser campeão", acredita. E aproveita para convocar o público a se juntar à Torcida Brasil Olodum, a partir das 16h, no largo do Pelourinho.

Na ponta da língua está o single Samba, Futebol e Alegria, composto por Juka Maneiro, Sandoval e Roberto Cruz, que ganha a interpretação do vocalista Mateus Vidal. Além de antigos sucessos da banda,, claro, o set-list prevê uma versão percussiva do Hino Nacional.

Festa laranja

No sábado, o Pelourinho volta a entrar em festa. Mas dessa vez capitaneada pela torcida da Holanda, que promove o esquente para a partida contra a Costa Rica, que acontece às 13h, na Arena Fonte Nova. Com atração a ser confirmada, a farra tem início previsto para as 9h. De lá, o cortejo laranja segue rumo ao estádio.

Para quem quer fugir das comemorações do circuito tradicional, a dica é optar pela programação e clima intimista dos barzinhos e restaurantes.

O Icba, por exemplo, faz a festa no pátio do Instituto, onde o Berlim Café oferece um cardápio inspirado nas diversas culinárias nacionais.

Entre os barzinhos, tem samba no Botequim São Jorge durante todo o fim de semana e axé no Caminho de Casa hoje, com o do grupo Alavontê. O jazz também tem espaço no Restaurante Pobre Juan, com curadoria da musicista Danyela Gato.

Para curtir o jogo desta sexta com mais requinte, a dica é o Boteco Brasil do restaurante Amado, outra oportunidade de incluir a gastronomia no roteiro de música e torcida.

