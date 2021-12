Atração do Rock in Rio, Gabriel Elias fala sobre preparação e novo trabalho

O cantor Gabriel Elias será a atração principal do novo palco do Rock in Rio, intitulado 'Supernova'. O artista se apresenta neste domingo, 29, e vai dividir o palco com atrações como 3030, Jade Baraldo, Lali e Dvicio. Em conversa com o Portal A TARDE, Gabriel contou sobre a preparação para o show e também acerca do novo projeto musical.

"A preparação para o Rock in Rio está a mil. Costumo dizer que a preparação não é desde quando fui chamado, mas sim desde o início da carreira. Eu reúno tudo que aprendi durante a carreira, todas as emoções e colocar ali", relata o músico.

A agenda de Gabriel em setembro está a todo vapor. Além do show programado para este domingo, o cantor lançou no dia 20 o clipe da música 'Solstício de Verão', que contou com a participação da banda Maneva. A canção faz parte da nova edição do 'Casa de Praia – Volume II'.

Cantor e músicos do Maneva fizeram parceria em novo clipe

A relação de Gabriel com os músicos da Maneva se estendem para os bastidores. "Trabalhar uma parceria que vai além dos palcos é muito importante. Eu acho que isso tudo passa para a canção, já se tem uma química e só cresce a canção. Quem ouve passa a sentir que tem algo de verdade ali", explicou o artista.

O artista conta que este projeto não é apenas um "álbum comum". A ideia é apresentar as canções no EP nas plataformas digitais e unir ao trabalho audiovisual, com os registros multimídia.

Quanto a temática praiana, Gabriel comenta que a ideia era manter a essência. "Quis fazer um processo de produção desse álbum o mais 'pé na areia' possível. A gente teve esse cuidado de preservar essa identidade, é o que eu amo e o que precisava passar. Queria integrar um projeto 360º passar a essência da praia na estética do vídeo, na do ambiente para que tudo levasse a pessoa para aquele ambiente".

O cantor também alimenta as expectativas dos fãs soteropolitanos. "Salvador é um lugar que eu amo e alguns dos melhores shows foram na cidade. Boa parte da nossa equipe é soteropolitana e acredito que muito em breve vou estar na cidade novamente", conta.

Confira o clipe 'Solstício de Verão', com participação de Maneva:

