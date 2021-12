Atores de Carrossel fazem show em Salvador em abril

Os atores mirins da novela Carrossel desembarcam em Salvador no dia 28 de abril, para o show "As crianças mais amadas do Brasil". O evento acontece na área verde do Wet'n Wild, com abertura dos portões às 16h. Os ingressos estão à venda nos balcões Ticketmix por R$ 50 (individual) e R$ 90 (casadinha).

O show será comandado pelos atores Jean Paulo (Cirilo), Lucas santos (Paulo), Leonardo Belmonte (Jorge), Aysha Beneli (Laura), Gustavo Danelu (Mario) e Esther Marcos (Margarida). No repertório, estarão músicas que fazem parte da trilha sonora do folhetim, como "Carro-Céu", "Não Faz Mal" e "Mexe-Mexe".

A apresentação contará ainda com as participações do cantor e apresentador Yudi, da atriz Lívia Andrade, que interpreta a professora Suzana, e de Roberta Tiepo, cantora oficial da música tema da novela.

adblock ativo