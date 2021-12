Ativou! Alinne tem o Axé mais baixado no "Sua Música"

A cantora baiana Alinne Rosa lançou a sua aposta para o carnaval na última sexta-feira, 18. O hit "Vamos Ativar" já ocupa o topo do ranking das músicas mais baixadas e das mais ouvidas do site "Sua Música" no gênero Axé.

O single acumula mais de 10 mil players e mil downloads. No ranking geral "Vamos Ativar" aparece no Top10 como a 9ª mais baixada e a 8ª mais ouvida.

Alinne comandará o bloco 'O Vale' no sábado de Carnaval, no circuito Barra-Ondina.

