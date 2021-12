Átila Santtana convida Lazzo Matumbi e Andrea Martins em show gratuito no Rio Vermelho

Com a proposta de misturar eletrônico com música negra ancestral, sintetizadores e beats com pagode e reggaeton com percussão, o projeto "TORTO: inusitado - eletrônico – experimental" promove neste sábado, 26, vários shows gratuitos no Palco Toca Raul, no Rio Vermelho.

Iniciando a partir das 17h, o evento tem no comando do som o produtor musical e guitarrista do IFÁ, Átila Santtana, recebendo os cantores Lazzo Matumbi e Andrea Martins (Canto dos Malditos na Terra do Nunca). “Meu foco de trabalho dentro da música eletrônica é a música ancestral e, com certeza, vai rolar umas improvisações com os dois durante a apresentação”, contou Átila.

Participam também do evento o DJ Rafa Dias Days (projeto solo do músico do ÀTTØØXXÁ), DJ Belle e Di Cerqueira.

“Nossa intenção é mostrar as múltiplas possibilidades dentro das misturas sonoras, e incentivar a inventividade e o experimentalismo de cada artista convidado, quebrando esse estigma de que a música eletrônica só ‘casa’ com o pop ou ‘batidão’”, explicou o idealizador do evento, Marinho Freire.

