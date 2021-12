Ivete Sangalo lançou, em seu canal no YouTube, o clipe da música "Dançando", sua nova canção de trabalho. A faixa está no disco "Real fantasia", lançado no final de 2012, e ganhou versão ao vivo no clipe.

O vídeo utiliza a apresentação de Ivete Sangalo no Via Funchal, em São Paulo, no dia 30 de novembro.

Na quarta-feira, 30, a cantora também lançou em seu canal do YouTube um vídeo em que dançarinos ensinam a coreografia de "Dançando".

Da Redação Assista ao novo clipe de Ivete Sangalo

